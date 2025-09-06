Ufuk Beydemir: Önümüzdeki yaz tatil yapacağım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ufuk Beydemir, Galataport'ta görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden şarkıcı; "Bu ara çok yoğun çalışıyorum. Aralık ayına kadar 8'inci şarkımızı çıkaracağız, yani bu da bir albüm ediyor neredeyse... 'Bu yaz tatile hiç gitmedim' diyebilirim. İnşallah önümüzdeki yaz tatil yapacağım" dedi.

Ufuk Beydemir, 2022'de oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evlenmişti.

Ufuk Beydemir, eşi İpek Filiz Yazıcı ile ilgili olarak; "İpek, kardeşiyle birlikte tatillere gitti. Ben dediğim gibi; inşallah önümüzdeki yaz gideceğim" ifadelerini kullandı.

Eşi İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi Duru Yazıcı ile birlikte sosyal medyaya çektiği videolar hakkında da konuşan Ufuk Beydemir; "Ben Duru ile birlikte video çekerken çok eğleniyorum. Sanırım güzel de izleniyor" diyerek, gülümsedi.