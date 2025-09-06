Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Ufuk Beydemir: Önümüzdeki yaz tatil yapacağım - Magazin haberleri

        Ufuk Beydemir: Önümüzdeki yaz tatil yapacağım

        Şarkıcı Ufuk Beydemir, bu yaz tatile gidemediğini söyleyerek; "İnşallah önümüzdeki yaz tatil yapacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 10:02 Güncelleme: 06.09.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tatil yapamadım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ufuk Beydemir, Galataport'ta görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden şarkıcı; "Bu ara çok yoğun çalışıyorum. Aralık ayına kadar 8'inci şarkımızı çıkaracağız, yani bu da bir albüm ediyor neredeyse... 'Bu yaz tatile hiç gitmedim' diyebilirim. İnşallah önümüzdeki yaz tatil yapacağım" dedi.

        Ufuk Beydemir, 2022'de oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evlenmişti.

        Ufuk Beydemir, eşi İpek Filiz Yazıcı ile ilgili olarak; "İpek, kardeşiyle birlikte tatillere gitti. Ben dediğim gibi; inşallah önümüzdeki yaz gideceğim" ifadelerini kullandı.

        Eşi İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi Duru Yazıcı ile birlikte sosyal medyaya çektiği videolar hakkında da konuşan Ufuk Beydemir; "Ben Duru ile birlikte video çekerken çok eğleniyorum. Sanırım güzel de izleniyor" diyerek, gülümsedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ufuk Beydemir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        YSK kararını verdi
        YSK kararını verdi
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        NYT: ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı
        NYT: ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları