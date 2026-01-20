Habertürk
Habertürk
        Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Ufuk Özkan'ın testi pozitif çıktı? Ufuk Özkan hastalığı ne, donör bulundu mu?

        Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl, son durumu ne?

        Siroz teşhisiyle yaklaşık iki yıldır tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Hastanede tedavisi süren Özkan'ın Influenza A testinin pozitif çıkması üzerine ziyaretlerin geçici olarak yasaklandığı öğrenilirken, ailesi hayati önem taşıyan karaciğer nakli için acil donör arayışının devam ettiğini duyurdu. Peki, Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl, son durumu ne? İşte detaylar...

        Giriş: 20.01.2026 - 18:50 Güncelleme: 20.01.2026 - 18:50
        1

        Oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili endişe verici yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Siroz tedavisi devam eden Özkan’ın Influenza A’ya yakalandığı açıklanırken, enfeksiyon riski nedeniyle hastanede ziyaretçi kabul edilmediği belirtildi. Kardeşi Umut Özkan’ın yaptığı açıklamada, karaciğer nakli için uygun donör arayışının sürdüğü vurgulanırken, meslektaşları ve hayranlarından destek mesajları gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

        2

        "İNFLUENZA A TESTLERİ POZİTİF"

        Umut Özkan paylaşımında, "Ağabeyim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır. Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

        3

        DONÖR BULUNDU MU, SON DURUM NEDİR?

        Organ bağışı sürecine ilişkin de paylaşımda bulunan Umut Özkan,, "İstanbul ile İstanbul dışından ağabeyimin hayranları ve sevenlerinin donör olma isteği bizim için çok kıymetli. Herkese yürekten teşekkür ederiz. Ancak donör bağışı sürecinde heyet, alıcı ile verici arasındaki yakınlık ve bağ durumunu esas almaktadır. Bu nedenle özellikle sinema ve tiyatro camiasında, abimle aynı projelerde yer almış kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu

        4

        Özkan'ın sağlık durumu kritikliğini korurken sanat dünyasından oyuncu için "donör çağrısı" yapıldı.

        Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran ve Pelin Öztekin'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler, sosyal medya hesapları aracılığıyla Ufuk Özkan için acil donör çağırısında bulundu.

        5

        UFUK ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkez asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkez asıllıdır. Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkez asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkez asıllıdır.

        Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır.

        Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır.

        2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.

