        Ufuk Özkan, yarın sabah ameliyata alınacak

        Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan için nakil süreci başladı. Özkan, yaklaşık 11 saat sürmesi beklenen ameliyat için yarın sabah ameliyata alınacak

        Giriş: 02.02.2026 - 19:37 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:42
        Karaciğer nakli yarın yapılacak
        Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Özkan'ın kardeşi tarafından yapılan açıklamada, oyuncu için acil karaciğer nakli gerektiği belirtilmişti.

        Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin geçtiğimiz hafta yeni gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, üç donör adayı arasından, Özkan'ın kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık uygun bulundu.

        Donör olmayı kabul eden Salih Kıvırcık, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Hediyeleriniz ve ilginiz için ayrıca teşekkür ederim. Mübarek kandil günü dualarınızı eksik etmeyin. Hastane yatışım oldu, tahliller yapıldı. Yarın sabah saat 07.00'de ameliyat olacağız."

        Ufuk Özkan, yarın yaklaşık 11 saat sürmesi beklenen ameliyatı öncesinde donörü Salih Kıvırcık ve kardeşi Umut Özkan ile birlikte bir paylaşım yaptı. Özkan, paylaşımında hem son durumuna ilişkin bilgi verdi hem de kendisine destek olanlara teşekkür etti.

        "11 SAAT SÜRECEK KARACİĞER NAKLİ AMELİYATIMA GİRECEĞİM"

        Oyuncu paylaşımında şunları kaydetti; "Öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek veren herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum. Bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan’a gönülden teşekkür ediyorum; bu süreçte sesim oldular.

        Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak’a, Prof. Dr. Murat Dayangaç’a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık’a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime; asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel’i sevgiyle anıyor; destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi’ye, Elif Hanımefendi’ye ve Sayın Orhan Gencebay’a teşekkür etmeyi bir görev biliyorum. Ayrıca göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya en büyük teşekkürümü sunuyor, kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi; biz kapının önünden ayrılmadık, siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır."

