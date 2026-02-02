Ufuk Özkan, yarın sabah ameliyata alınacak

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Özkan'ın kardeşi tarafından yapılan açıklamada, oyuncu için acil karaciğer nakli gerektiği belirtilmişti.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin geçtiğimiz hafta yeni gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, üç donör adayı arasından, Özkan'ın kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık uygun bulundu.

Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık.

REKLAM

Donör olmayı kabul eden Salih Kıvırcık, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Hediyeleriniz ve ilginiz için ayrıca teşekkür ederim. Mübarek kandil günü dualarınızı eksik etmeyin. Hastane yatışım oldu, tahliller yapıldı. Yarın sabah saat 07.00'de ameliyat olacağız."

Ufuk Özkan, yarın yaklaşık 11 saat sürmesi beklenen ameliyatı öncesinde donörü Salih Kıvırcık ve kardeşi Umut Özkan ile birlikte bir paylaşım yaptı. Özkan, paylaşımında hem son durumuna ilişkin bilgi verdi hem de kendisine destek olanlara teşekkür etti.

"11 SAAT SÜRECEK KARACİĞER NAKLİ AMELİYATIMA GİRECEĞİM" Oyuncu paylaşımında şunları kaydetti; "Öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek veren herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum. Bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan’a gönülden teşekkür ediyorum; bu süreçte sesim oldular.