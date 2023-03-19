"AYAKLARINDAN ÖPÜYORUM"

Aslan bir sonraki paylaşımında da deprem bölgesine desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti ve "İlk günden bugüne, memleketime desteğe gelen, emeğini yüreğini bize şefkatle açan her kimse ellerinden ayaklarından öpüyorum" dedi.