Uğur Aslan: Kılıbık mıyım bilmiyorum 

"Kılıbık mıyım bilmiyorum" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu şirketin yapımını üstlendiği ve 5 haftada çekimleri tamamlanan polisiye-komedi türündeki "Aynasız Haluk" adlı filmin galası gerçekleştirildi.

Geceye katılan oyuncu Uğur Aslan, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aslan, "Tolgahan'ı desteklemeye geldim, umarım çok iyi bir açılış yaparlar. Tolgahan benim 'Afara' programıma katılmıştı ben de kendisine desteğe geldim." dedi.

Rol aldığı bir diziyle ilgili de konuşan 50 yaşındaki oyuncu, "Her bölüm biz de heyecanlanıyoruz, mesela ben Ceylin'i nasıl ve neden yakaladım? Merak içerisinde bekliyorum ben de." ifadelerini kullandı.

Uğur Aslan, Murat Yıldırım, Tolgahan Sayışman ve Polat Yağcı

"EŞİM EVDE BANA BİLE TÜYO VERMİYOR"

Uğur Aslan, ayrıca dizinin senaristliğini yapan eşi Sema Ergenekon ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu. Aslan, "Kalemi çok sağlam, evde mesela bana bile tüyo vermiyor. Sadece çok yorulduğum dönemde, 'Az senaryo yaz bana' diye takılıyoruz birbirimize. Kendisi işinde çok baskın biridir, eşi bile olsam söylemez bana." dedi.

Uğur Aslan ve eşi Sema Ergenekon

"EŞİMİ KIRMAMAK İÇİN ALTTAN ALIRIM"

Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Evlilikte de bu kadar baskın mı?" sorusuna "Baskın tabi. Kılıbık mıyım bilmiyorum ama içine dönük biriyim. Kendisini kırmamak için genelde alttan alırım." yanıtını verdi.