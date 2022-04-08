Uğur Dündar: Biz Fenerbahçe'nin birleştirici gücüyüz

Fenerbahçe'de yarın yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçimi öncesi adaylardan Uğur Dündar, Habertürk TV Spor Müdürü Emin Çağlar'a çok özel açıklamalarda bulundu. Dündar, Fenerbahçe'nin birleştirici gücü olduklarını belirtirken "Aziz Yıldırım ile Ali Koç'u buluşturabilecek misiniz?" sorusunu da yanıtladı. İşte Dündar'ın sözleri:

"OYUNU BOZMAK İÇİN ORTAYA ÇIKTIK"

"Biz Fenerbahçe'nin birleştirici gücüyüz. Fenerbahçe ordusu, silahsız bir şekilde başardı ve Türkiye'yi çok büyük bir uçurumun eşiğinden döndürdü. Kurulan kumpasları ortaya çıkarttı. Ve sonuçta 3 Temmuz gibi bir zafer ortaya çıktı. Alaşağı edildi o güç. Bunun Fenerbahçe başlattı ve Fenerbahçe başardı. Şimdi tarihte bu başarıyı sergilemiş olan Fenerbahçe'nin bir ve bütün olmasını istemeyen bazı odaklar, kırgınlıkları, birtakım kişisel fay hatlarını daha derinleştirerek Fenerbahçe'yi bölüp oradan kendilerine güç alarak yönetmeye gayret ediyorlar. Biz bu oyunu bozmak için ortaya çıktık."

"FENERBAHÇELİLİK DENİLDİĞİNDE..."

"Fenerbahçelilik denildiğinde Kuvay-i Milliye akla gelir. Fenerbahçelilik denildiğinde Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi akla gelir, Fenerbahçelilik denildiğinde Mustafa Kemal'in askeri olmak akla gelir. Dolayısı ile biz Fenerbahçeliler bu özellikleri taşımakla gerçekten gurur duyuyoruz."

SEÇİLDİĞİ TAKDİRDE AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ'U BULUŞTURABİLECEK Mİ?

"Bu iki değerli isim ki biri Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en büyük başkanıdır. Diğeri de bana göre Fenerbahçe'nin geleceğinin en büyük başkanı olmasıdır. Benim dileğim bu doğrultudadır. Bunları bir araya getirebilirsek ne mutlu bizlere, ne mutlu Fenerbahçe camiasına."

UĞUR DÜNDAR'IN ÜYELERE MESAJI

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde Yüksek Divan Kurulu üyelerine hitaben yayınlandığı mesajda şu ibarelere yer verdi:

"Merhaba, Ben Uğur Dündar.



Babamdan bana, benden evlatlarıma miras Fenerbahçe sevdamdan aldığım cesaret ve şevkle, 9 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçiminde Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na adayım.



Yarım asrı aşkın gazetecilik yaşamım boyunca, hiçbir makamın, hiçbir ideolojinin tahakkümü altında olmadım. En önemli hedefim sizlere salt gerçeği en hızlı şekilde ulaştırmak oldu.



Tarafıma ulaşan yoğun talep ve teveccühle, Fenerbahçe’nin senatosu konumunda olan, camiamızın en kıdemli danışma organı Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na, yıllardır taşıdığım adalet, vicdan ve Atatürkçülük doğrularımla aday oldum.



Fenerbahçe’nin muhtaç olduğu güç, yine camiamızın içerisinde ziyadesiyle mevcuttur. Amacımız, bu gücü tek vücutta toplayıp kulübümüzün hak ettiği noktalara ulaşmasına yardımcı olmaktır.



Seçim ofisimiz Faruk Ilgaz Tesislerimiz’de yer alıyor. Tüm Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyelerimizin ziyaretini ve desteğini bekliyor, sağlıklı günler diliyorum."

ADAYLIĞINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) March 23, 2022