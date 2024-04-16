Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gazeteci Uğur Dündar'dan 'babalık davası' açıklaması: DNA sonucu... - Güncel Magazin Haberleri

        Uğur Dündar'dan 'babalık davası' açıklaması

        Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu; "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" dedi. O kişinin de Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Dava açıldığını doğrulayan Dündar, DNA testinin sonucunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Metin Akpınar'ın Suphiye Ormancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu kardeşler yıllar ortaya çıkmıştı.

        2

        Türkiye'nin gündemine oturan bu haber sonrasında Metin Akpınar, kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu.

        3

        Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde de; "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklama yaptı.

        4

        Ardından da o kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Babalık davası açıldığını doğrulayan Dündar, DNA testi sonucunu açıkladı.

        5

        Uğur Dündar; "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde açıklama yaptı.

        #uğur dündar
        #Duygu Nebioğlu
        #metin akpnar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu