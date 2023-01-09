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Sahnelenmeye başladığından beri biletleri günler öncesinde tükenen, Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ‘Neyzen Tevfik’ oyunu yeni yılda da seyircisiyle buluşmaya devam edecek. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği oyun Bodrum, İzmir ve İstanbul oyunlarından sonra ilk kez Ocak ayında Ankara’daki tiyatro severlerin karşısına çıkacak. Uğur Yücel’in tek kişilik dev oyunculuğu ile Neyzen Tevfik’in hikayesinin hayat bulduğu oyun Ocak ayında ayrıca İstanbul’da birçok tiyatroda sahnelenecek.

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği oyun, Uğur Yücel’in başarılı performansıyla övgüleri topladığı oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.



Ocak Ayı Oyun Tarihleri:

11 Ocak 2023 – Caddebostan Kültür Merkezi

16 Ocak 2023 – Beşiktaş Kültür Merkezi

18 Ocak 2023 – Caddebostan Kültür Merkezi

20 Ocak 2023 – Ankara MEB Şura Salonu

22 Ocak 2023 – Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

25 Ocak 2023 – Mall of İstanbul Moi Sahne