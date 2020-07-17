Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır hakkındaki transfer söylentileri büyüyor. İngiliz basını gelecek sezon Chelsea’nin kalesini Uğurcan Çakır’ın koruma ihtimalinin arttığını, genç file bekçisinin 30 milyon poundluk bir ücret karşılığında Kepa’nin yerine geçeceğini öne sürdü.

24 yaşındaki eldiven ile Chelsea dışında Avrupa’nın dev ekipleri ilgileniyor. İngiliz ekipleri; Liverpool, Tottenham, Everton ve Sheffield, İtalyan devi; Roma ve İspanyol temsilcisi Sevilla’nın istediği Uğurcan, daha çok forma giyebileceği bir takımda görev yapmak istiyor.

Yeni sezonda Uğurcan’ın kariyerine Avrupa’da devam etme olasılığı çok yüksek görünüyor.