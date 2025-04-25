Uğurcan'dan Galatasaray maçı açıklaması
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası finalinde karşılaşacakları Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Giriş: 25.04.2025 - 00:26 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:26
Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselen Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI
Çakır, "Kupa finali her zaman özeldir. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama finaller tek maç üzerinden oynanıyor. İnşallah kupayı biz kazanırız." ifadelerini kullandı.
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