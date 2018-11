Kampa katılan öğrencilerin çoğunluğu genç olmakla birlikte aralarında 8 yaşında olanlar çocuklarda bulunuyor. Ukrayna'nın radikal milliyetçi bir grubu tarafından organize edilen kamp, ülkenin batısında bir ormanda bulunuyor.

Associated Press'in haberine göre kampın iki temel amacı var. Biri çocukların ülkelerini Rusya'dan ve yanlılarından korumalarını sağlamak, diğeri ise milliyetçi ideolojiyi yaymak.

Kampta yetkili olan Yuri "Chornota" Cherkashin öğrencilere "Silahların insanlara yönelik kullanılması amacımız değil ama ayrılıkçıları ve işgalcileri insan tanımına sokmuyoruz" diyor.

Şiddet ve ırkçılık suçlamalarıyla bilinen ulusalcı gruplar, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin ana aktörlerinde görülüyor ve Kiev hükümetinin de desteğini almış durumdalar.

Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanlığı bu sene başında gençlik kamplarına yaklaşık 150 bin dolar fon ayırdı. Bakanlık kampların bu eğitimini "ulusal vatanseverlik" olarak görüyor.

Cherkashin'e göre Vladimir'in Putin'in Rusya'sı ve Avrupa'yı tamamen yok edebilecek zorluklarla mücadele edebilmek için gençlere ulusalcılığı aşılamak gerekiyor. Batının çöküşü olarak gördüğü bir konu ise LGBT hakları.

Kamp görevlilerinden Ruslan Andreiko "Modern Bolşeviklerin sapkınlıkları iktidara geçince LGBT hakları, Onur yürüyüşleri gibi şeyleri eğitimin bir parçası yapmaya çalışıyorlar.

Kampta öğrenci olan 18 yaşındaki Mykhailo kampa neden katıldığını açıklarken " Ülkemde her an her şey olabilir. Hazırlıklı olmalıyız, kendimi ve sevdiklerimi nasıl koruyacağımı bilmem gerekiyor" ifadesinde bulunuyor.

