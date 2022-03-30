Ukrayna'daki Neo-Naziler kimler? 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgal sürecine ilişkin ilişkin olarak sıklıkla Ukrayna'daki operasyonun plana uygun ilerlediğini ancak Neo-Naziler ile savaştıklarını ve Neo-Nazilerin sivillerin bölgeden tahliye edilmesine izin vermediğini sık sık dile getirmişti.

Peki Putin'in sık sık söylediği Ukrayna'daki Neo-Naziler kimler? İdeolojileri nedir? Ukrayna'da ne kadar etkinler? Ukrayna'daki Neo-Nazilere dair merak edilenleri Habertürk TV Dış Haberler Müdürü Gizem Ösün anlattı.

Ösün Neo-Nazi tartışmalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Aslında Putin'in iddiası yeni bir iddia değil. Yaklaşık 8 yıldır Rusya Ukrayna'ya karşı bu söylemi kullanıyor. Bunu anlamak için 2013-2014'e gideceğiz. O zamanlar Ukrayna'nın ordusu şimdiki kadar güçlü değildi. Bu nedenle bazı gönüllü birlikler kuruldu. Bu gönüllü birlikler nelerdi? Sağ sektör, Ukrayna Milliyetçileri Örgütü, Azov Taburu, Dinyeper-1 Taburu, Aydar Taburu ve Donbas Taburu'ydu. Bunlar en önemlileri. Kimi zamanla dağıldı, kimi birleşti, kimileri ise aşırılıkçı eylemlere katıldığı için dağıtıldı. Nitekim bugün birinin adını daha çok konuşuyoruz o da Azov Taburu. Azov Taburu 2014'te İçişleri Bakanlığı kararı ile orduya entegre edildi. Ulusal Muhafızlar cephesinde şu anda da çatışmadalar. Ancak bu grup kimilerine göre kahraman kimilerine göre ise Neo-Nazi. Öncelikle kendileri biz Neo-Nazi değiliz, milliyetçiyiz açıklamasında bulunuyorlar. Ancak neden bu söylemler sık sık var? Bir neden liderlerinin söylemleri. Liderleri aşırı sağcı ve Yahudi karşıtı açıklamalarda bulunuyor. Ancak asıl neden kullandıkları arma. Bu arma Nazi döneminde kullanılan bir Pagan sembolü aslında. Aynı zamanda o dönem esas birliklerin de kullandığı bir sembol. Ancak liderlerine bu logo sorulduğunda, o sembolün National Idea'nın (Ulusal Fikir) baş harflerini temsil eden N ve I harflerinin birleşiminden oluştuğunu söylüyor. Ancak bu logo sürekli olarak Nazi dönemini anımsatıyor. 2015'te ise New York Times'a üyeler "Grubun yüzde 10 ile 20'si Nazi" açıklamasında bulunuyor. Ancak bunun kişilerin kendi görüşleri olduğunu ve geneli temsil etmediğini de söylüyorlar. Tüm bunlarla beraber ailesi de kendisi de bir Yahudi olan Zelenskiy seçimlerde yüzde 73 ile kazanırken, Azov Taburu'nun kurucusu Biletski seçimleyerek parlamento dışı kaldı. Şu anda da Kiev dışında Rus birlikleri ile çatışıyor. 250 bin kişilik Ukrayna askerinin 1000 kişisi de Azov Taburu'ndan oluşuyor. Peki Rusya neden bu konuda ısrarcı? Batı medyasına göre bunun amacı Neo Nazi mesajı ile halkını Nazi Almanyası'na karşı Sovyetlerin kazandığı zaferi hatırlatmak amacı."

Ösün'ün ardından Neo-Nazilerin ideolojik olarak nereden beslendiklerini ve amaçlarını Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Habibe Özdal ve Emekli Büyükelçi Halil Akıncı, Afşin Yurdakul'un HT 360 programında anlattı.

Dr. Habibe Özdal "Çatışma yoğunlaştıktan sonra daha fazla adlarını duyduk aslında. Ancak asıl olarak adlarını duymamız 2013-2014 sonrasına denk geliyor. Aslında 2014 yılındaki Meydan Protestoları AB yanlısı gençlerin demokratik protestolarıydı fakat zamanla bu hükümet karşıtı bir nitelik kazandı. Grup da buna bağlı olarak çok çeşitli bir hal aldı. Burada da hükümet karşıtı sağ grupların arttığını görmeye başladık" diyerek sürecin başlangıcına dair detay verdi.

Emekli Büyükelçi Halil Akıncı ise yabancı savaşçılara ilişkin "Yabancı savaşçıların bir kısmı Ukrayna'ya desteğe geliyor, bir kısmı ise macera aramaya geliyor. İspanya İç Savaşı'nı hatırlayın. Bütün herkes İspanyol cumhuriyetçilerini savundu. Her gelen kendi ülkesiyle bir bağ teşkil ediyor. 10 bin yabancı savaşçı sokak çatışmalarına itecek kadar etkili bir grup değil. Ama değeri var, tabii aralarında iyi savaşçılar da olabilir. Ama askeri bakımdan çok bir şeyi değiştirmez. Sadece Ukrayna'ya karşı sempati duyulması için bir iletken olur" diyerek yabancı savaşçıların savaşın seyrini değiştirecek bir etkiye sahip olamayacağını belirtti.