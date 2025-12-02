Habertürk
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planı geliştirildi | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planı geliştirildi

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın yaklaşık dört yıldır süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için sunduğu barış planına ilişkin yaptığı açıklamada, "temel" konular hakkında ABD tarafını bilgilendirdiğini söyledi ve "Çalışmalar, Cenevre Belgesi'ne dayanıyordu ve bu belge (barış planı) daha sonra geliştirildi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:43
        Zelenskiy "barış planının "geliştirildiğini" söyledi
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planı üzerinde ABD tarafıyla birlikte çalıştıklarını belirterek "Çalışmalar, Cenevre Belgesi'ne dayanıyordu ve bu belge (barış planı) daha sonra geliştirildi." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırladığı barış planına ilişkin görüşmelerin ABD'de yapıldığını anımsattı.

        ABD'deki toplantılara katılan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyeti kabul ederek kendilerinden bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, telefonda konuşulamayan konuları yüz yüze görüştüklerini kaydetti.

        "BARIŞ PLANI GELİŞTİRİLDİ"

        Umerov'un ABD'li yetkililerle barış planına ilişkin çalıştığını ve bu görüşmelerde Ukrayna için "temel" konular hakkında ABD tarafını bilgilendirdiğini kaydeden Zelenskiy, "Çalışmalar, Cenevre Belgesi'ne dayanıyordu ve bu belge (barış planı) daha sonra geliştirildi." dedi.

        Zelenskiy, kendisinin de Avrupa'da son iki günde yaptığı görüşmeler hakkında heyeti bilgilendirdiğini belirterek "Rusların, Amerikan tarafıyla yapacakları görüşmelere hazırlık olarak yeni dezenformasyon kampanyaları başlattığını belirtmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD tarafıyla yakın işbirliği içerisinde bulunarak çalışmaları sürdürmek için heyete talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, cephedeki gelişmelerle ilgili müttefikleri bilgilendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

