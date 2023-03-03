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Ukrayna, geçen yıl Rusya'dan geri aldığı Kupiansk şehrine tahliye çağrısı yaptı

Ukrayna, işgalin başında Rusya'nın kontrolüne geçen ancak Eylül'de geri aldığı Kupiansk şehrinin kısmen tahliye edilmesi için çağrı yaptı.

Ukrayna, geçen yıl Rusya'dan geri aldığı Kupiansk şehrine tahliye çağrısı yaptı
BBC TÜRKÇE
Kupiansk, savaşın başlangıcından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oldu Reuters
Kupiansk, savaşın başlangıcından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oldu

Ukrayna, işgalin başında Rusya'nın kontrolüne geçen, ancak Eylül'de geri aldığı Kupiansk şehrinin kısmen tahliye edilmesi için çağrı yaptı.

Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan şehir Rusya için hayati bir ikmal merkeziydi.

Harkov Bölgesel Askeri İdaresi, Rus birliklerinin bölgeye "devamlı" bombardımanı ve yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle aileleri ve "sınırlı hareket kabiliyetine sahip olanları" bölgeyi terk etmeye çağırdı.

Savaştan önce yaklaşık 25 bin nüfuslu şehirde yaşayan diğer kişilerin de bölgeden ayrılabileceği aktarıldı.

Tahliye edilenlere barınma, gıda, insani yardım ve tıbbi destek dahil olmak üzere yardım sağlanacağını belirtildi.

Önemli bir demiryolu kavşağının bulunduğu Kupiansk, savaşın başlangıcından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Tahliye kararıyla bölgedeki durumun kötüleştiği düşünülüyor.

Bu hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kupiansk'ın yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Bakhmut'taki durumun da "giderek daha zor" hale geldiğini aktardı.

Rus paralı asker grubu Wagner ise birliklerinin aylardır şiddetli çatışmaların yaşandığı Bakhmut'u "fiilen kuşattığını" söyledi.

Wagner Başkanı Yevgeni Prigozhin, Cuma günü Telegram'da yayınlanan bir videoda, Bakhmut çevresinde "kuşatma kollarının birbirine yaklaştığını" söyledi.

Zelenski'ye gönderdiği bir mesajda ise Prigozhin, kenti "neredeyse tamamen çevrelediklerini" ve sadece bir yol kaldığını söyledi.

Prigozhin, Zelenski'nin şehri terk etmesi çağrısında bulundu.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü, bu hafta yaptığı bir bildiride Rus askerlerinin Kupiansk'ın kuzeydoğusunda "sınırlı kara saldırılarını" ve 80 kilometre güneydeki Kreminna bölgesinde de saldırılarını sürdürdüğünü paylaştı.

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