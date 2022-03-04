Ukrayna için savaşacak Çek vatandaşlarına hapis cezası muafiyeti 0:00 / 0:00

İHA

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman ve Başbakan Petr Fiala bu akşam Lany’deki Başkanlık konutunda bir araya gelerek Çek vatandaşlarının kendi kararlarıyla Ukrayna için Rus saldırılarına karşı savaşmalarına izin verilip verilemeyeceğini tartıştı.

ÇEK VATANDAŞLARINA 'UKRAYNA' İSTİSNASI

Görüşme sonunda açıklamalarda bulunan Başbakan Fiala, “Cumhurbaşkanı ile Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı, Çekya’nın bu dönemde dış politikadaki pozisyonunu görüşmek ve ayrıca bu zor günlerde Çek siyasetindeki birlik ve beraberliği göstermek üzere buluştuk. Anayasaya göre bir Çek vatandaşının başka bir ülkenin ordusunda görev alması halinde 5 yıl hapis cezası bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede bu cezanın Ukrayna-Rusya savaşı için istisnai bir şekilde uygulanmamasını tavsiye ettim. Cumhurbaşkanı Zeman da bunu kabul etti. Garanti edebilirim ki, hiçbir Çek vatandaşı, Ukrayna’da Ruslar ile savaşması nedeniyle ceza almayacak” dedi.

İHA'nın haberine göre; Zeman’ın Sözcüsü Jiri Ovcacek ise yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Zeman, Ukrayna'daki çatışmalara gönüllü katılımı destekliyor ve muhtemel cezalar için istisna uygulayacak” ifadelerini kullandı.