Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir sağlık merkezinde bir anne sütü merkezi açıldı. Ülkenin ilk anne sütü bankasının açılması ile ilgili açıklama yapan Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Nikolay Povoroznik, "Anne sütü ile beslenmenin, kritik doğumla dünyaya gelen ya da sağlık durumu kritik olarak doğan çocuklar için ne derece önemli olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu nedenle belediye olarak böyle bir merkezin açılışını yaptık. Birçok bebeğe daha şimdiden uygun anne sütü bulundu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan anne sütünün faydalarına da değinen Povoroznik, "Anne sütü, yeni doğmuş bebek için en iyi besindir. Bebeğin tam gelişimi için gerekli olan tüm besinleri içerir" dedi.

Kiev'de kurulan bu anne sütü bankasının şu ana kadar yaklaşık 40 litre anne sütünü, ihtiyaç sahibi 20 çocuğun beslenme ihtiyacında kullandığı bildirildi.