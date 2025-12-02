Habertürk
        "Ukrayna'nın üyeliği için oydaşma yok"

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusunda üyeler arasında oydaşma olmadığını ifade etti.

        Giriş: 02.12.2025 - 20:02 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:02
        "Ukrayna'nın üyeliği için oydaşma yok"
        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın İttifak'a üyeliğiyle ilgili "ilkelerle mevcut durum arasında ayrım yapılması gerektiğini" belirterek, halihazırda bu konuda müttefikler arasında oydaşma bulunmadığını bildirdi.

        Rutte, yarın Brüksel'deki karargahta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

        Bakanların Temmuz 2026'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde ortak güvenliğe yönelik artan tehditleri ele alacaklarını, caydırıcılık ve ortak savunmayı güçlendirmek için atılan adımları gözden geçireceklerini dile getiren Rutte, müttefik bakanların yarın aynı zamanda Ukraynalı mevkidaşlarıyla NATO Ukrayna Konseyi formatında bir araya geleceklerini de bildirdi.

        Rutte, Lahey'de yapılan 2025 zirvesinde müttefiklerin savunma harcamalarını artırma taahhüdünde bulunduğunu anımsatarak, "Müttefiklerden her hafta yeteneklerini artırmak için yeni duyurular görüyorum, ancak bu uzun bir yolun sadece başlangıcı ve rehavete kapılmamalıyız." dedi.

        ABD'nin Ukrayna'da barışı sağlamak için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladığını belirten Rutte, "Bu sürekli çabaların sonunda Avrupa'da barışı yeniden tesis edeceğinden eminim." ifadesini kullandı.

        Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının giderek daha acımasız hale geldiğini belirterek, "Rusya, sivil altyapıyı sistematik olarak hedef alıyor. Rusya bu savaşta yalnız değil. Çin, Rusya'nın kararlı destekçisi olmaya devam ediyor ve Kuzey Kore de destek sağlıyor." diye konuştu.

        NATO'nun Amerikan silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılımın artması çağrısında bulunan Rutte, "Müttefiklerin önümüzdeki günlerde yeni katkılar açıklamasını bekliyorum." dedi.

        Ukrayna’nın üyeliği

        NATO Genel Sekreteri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler ve "28 maddelik barış planı"yla ilgili soruları da yanıtlayarak, bu çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

        Bu planda Ukrayna'nın NATO üyeliğinin öngörülmemesiyle ilgili ise Rutte, "İlkelerle mevcut durum arasında ayrım yapmak faydalı olacaktır. Ukrayna'nın NATO’ya katılabilmesi için tüm müttefiklerin oydaşması gerekiyor. Şu anda, bildiğiniz gibi, Ukrayna’nın NATO’ya katılımı konusunda oydaşma yok." ifadelerini kullandı.

        Bu maddenin 1949'daki Washington Antlaşması'na dayandığını aktaran Rutte, antlaşmanın hala geçerli olduğunun altını çizdi.

        Ukrayna'da barış

        Rutte, Ankara'daki zirvenin gündemi ve alınması muhtemel kararlarla ilgili de "Türkiye ve tüm müttefiklerimizle birlikte zirvenin tekrar ses getirmesi, büyük bir başarı elde etmesi için gerçekten birlikte çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi, kesin sonuçlar hakkında daha sonra karar alacağız. Zirve öncesinde bir barış anlaşması veya tam bir ateşkes olmasını umuyorum. O zamana kadar beklemek zorunda kalmayacağımızı umalım." şeklinde konuştu.

        Ankara'daki zirvede, son zirvede alınan, savunma harcamalarını artırma hedefinin ileriye taşınmasını beklediğini kaydeden Rutte, "Savunma sanayi üretimini artırıyoruz ve ayrıca Türkiye'deki etkileyici savunma sanayi üssünden de faydalanıyoruz." dedi.

        ABD Dışişleri Bakanı'nın toplantıya katılmaması

        Rutte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dışişleri bakanları toplantısına katılmamasıyla ilgili, kendisiyle sürekli irtibatta olduklarını, Rubio'nun Ukrayna'daki duruma çözüm bulmak ve farklı birçok konuyla ilgili yoğun çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

        Rubio'nun toplantıya katılmamasının sorun teşkil etmediğine işaret eden Rutte, yerine ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau'nun katılacağını bildirdi.

        Karadeniz'deki durum

        Karadeniz'de 28 Kasım'da ticari gemilere düzenlenen saldırılarla ilgili bir soru üzerine Rutte, "Müttefikimiz Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenlik konusunda dile getirdiği endişeleri duyduk. Şunu söylememe izin verin, bu olayın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşının oluşturduğu daha geniş güvenlik riskinin bir başka kanıtı olduğuna gerçekten inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

