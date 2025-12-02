"Ukrayna'nın üyeliği için oydaşma yok"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın İttifak'a üyeliğiyle ilgili "ilkelerle mevcut durum arasında ayrım yapılması gerektiğini" belirterek, halihazırda bu konuda müttefikler arasında oydaşma bulunmadığını bildirdi.

Rutte, yarın Brüksel'deki karargahta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Bakanların Temmuz 2026'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde ortak güvenliğe yönelik artan tehditleri ele alacaklarını, caydırıcılık ve ortak savunmayı güçlendirmek için atılan adımları gözden geçireceklerini dile getiren Rutte, müttefik bakanların yarın aynı zamanda Ukraynalı mevkidaşlarıyla NATO Ukrayna Konseyi formatında bir araya geleceklerini de bildirdi.

Rutte, Lahey'de yapılan 2025 zirvesinde müttefiklerin savunma harcamalarını artırma taahhüdünde bulunduğunu anımsatarak, "Müttefiklerden her hafta yeteneklerini artırmak için yeni duyurular görüyorum, ancak bu uzun bir yolun sadece başlangıcı ve rehavete kapılmamalıyız." dedi.

ABD'nin Ukrayna'da barışı sağlamak için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladığını belirten Rutte, "Bu sürekli çabaların sonunda Avrupa'da barışı yeniden tesis edeceğinden eminim." ifadesini kullandı.

Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının giderek daha acımasız hale geldiğini belirterek, "Rusya, sivil altyapıyı sistematik olarak hedef alıyor. Rusya bu savaşta yalnız değil. Çin, Rusya'nın kararlı destekçisi olmaya devam ediyor ve Kuzey Kore de destek sağlıyor." diye konuştu.

NATO'nun Amerikan silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılımın artması çağrısında bulunan Rutte, "Müttefiklerin önümüzdeki günlerde yeni katkılar açıklamasını bekliyorum." dedi.

Ukrayna’nın üyeliği

NATO Genel Sekreteri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler ve "28 maddelik barış planı"yla ilgili soruları da yanıtlayarak, bu çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Bu planda Ukrayna'nın NATO üyeliğinin öngörülmemesiyle ilgili ise Rutte, "İlkelerle mevcut durum arasında ayrım yapmak faydalı olacaktır. Ukrayna'nın NATO’ya katılabilmesi için tüm müttefiklerin oydaşması gerekiyor. Şu anda, bildiğiniz gibi, Ukrayna’nın NATO’ya katılımı konusunda oydaşma yok." ifadelerini kullandı.