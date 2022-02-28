Ukrayna nerede yer alıyor, nüfusu kaç kişi, yüz ölçümü kaç ve komşuları kimler? Ukrayna haritası, başkanı ve para birimi hakkında detaylar...

Ukrayna'nın nüfusu ve yüzölçümü internette en çok araştırılan konuların arasında yer alıyor. Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından Ukrayna hakkında her şey araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi Rusya ve Ukrayna arasında Donbas bölgesi üzerinden bir gerginlik de 2014 yılında baş göstermişti ancak Minsk Anlaşması ile çatışma engellenmişti. İşte dünya basınında yakından takip edilen Rusya Ukrayna savaşının öznelerinden Ukrayna'nın nüfusu ve yüzölçümü hakkında merak edilenler

UKRAYNA YÜZÖLÇÜMÜ NE KADAR?

Doğu Avrupa'da bir ülke olan Ukrayna'nın yüzölçümü 603.549 km² olarak bilinmektedir. Ukrayna Avrupa'da olan en büyük ülkedir.

UKRAYNA'NIN KOMUŞLARI NELER?

Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın komşusudur. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

UKRAYNA NÜFUSU KAÇ?

2021 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre Ukrayna'nın nüfusu 41.319.838 olarak kaydedilmiştir.

UKRAYNA PARA BİRİMİ NEDİR?

Ukrayna'nın para birimi Ukrayna Grivnası'dır ve 2 Eylül 1996 tarihinden beri kullanılmaktadır.

UKRAYNA HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Ukrayna, İnsani Gelişme Endeksi'nde 74. sırada yer alan gelişmekte olan bir ülkedir. Moldova ile birlikte Avrupa'nın en fakir ülkesidir ve çok yüksek yoksulluk oranı ve ciddi yolsuzluktan muzdariptir. Ancak, geniş verimli tarım arazileri nedeniyle Ukrayna, dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Rusya ve Fransa'dan sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü ordusuna sahiptir. Ukrayna, yarı başkanlık sistemi ile kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip üniter bir cumhuriyettir. Ülke, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, AGİT, GUAM örgütü ve Lublin Üçgeni üyesidir ve hiçbir zaman üye olmamasına rağmen BDT'nin kurucu devletleri arasında yer alır.