Ukrayna: Ruslar Mariupol'de insani koridor sözünü tutmuyor 0:00 / 0:00

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Vali Pavlo Kyrylenko televizyonda yayınlanan bir konuşmada, "Rus tarafının tüm anlaşmalarına ve vaatlerine rağmen insani yardımlar gerçekleştirilemiyor. İnsani koridor esasen operasyonel değil" dedi.

Mariupol'a yardım ulaştırmak ve sivillerin tahliyesine yardımcı olmak için tekrarlanan çabalar, her iki tarafın da birbirini suçlamasıyla başarısız oldu.

Kentte 30 Türk vatandaşı da bulunuyor.

KIZILHAÇ KOMİTESİ'NİN KONVOYU MARIUPOL'E GİREMEDİ

Cenevre merkezli Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), kuşatma altındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'a sivilleri tahliye etmek için seyahat eden bir Kızılhaç konvoyunun geri döndüğünü ve ilerlemenin imkansız hale geldiğini söyledi.

ICRC yaptığı açıklamada, "Sivillerin güvenli geçişini kolaylaştırmak için bugün Mariupol'a giden ICRC ekibi, düzenlemeler ve koşulların ilerlemeyi imkansız hale getirmesi nedeniyle Zaporizhzhia'ya geri dönmek zorunda kaldı" dedi.