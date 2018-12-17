- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ukrayna'da, Fener Rum Patrikhanesi'nin verdiği karar çerçevesinde yeni birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi kuruldu.
Başkent Kiev'deki Azize Sofya Katedrali'nde, Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi ve Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi'nden temsilcilerin katılımıyla Birleşik Kilise Konseyi toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da katıldı.
"Ukrayna'da tek bir Ortodoks kilisesi kurulması ve başpiskoposunun belirlenmesi" amacıyla başlayan toplantı sırasında bazı vatandaşlar katedral önündeki Sofya Meydanı'nda toplandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin kurulduğunu ilan etti.
Poroşenko, kilisenin başpiskoposunun "Epifaniy" ismiyle anılan Sergey Dumenko olduğunu açıkladı.
Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi ve Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi'nden katılımcıların bir araya gelmesiyle Birleşik Kilise'nin kurulduğunu belirten Poroşenko, bu mucizenin Fener Rum Patriği Bartholomeos sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.
Poroşenko, "Bugün yeni, birleşik ve bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi doğdu. Bu kilise Putin'in olmadığı kilisedir. Bu kilise, (Moskova Patriği) Kirill'in olmadığı kilisedir. Bu kilise Rus yönetimine ve Ukraynalıları öldüren Rus ordusuna dua edilmeyecek kilisedir. Bu kilise, Ukrayna ve Tanrı ile olan bir kilisedir." dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna'yı Rus Ortodoks Kilisesi'nin dini alanından çıkartıp Ukrayna'da ayrı bir milli Ortodoks kilisesi kurması esnasında Fener Patrikhanesi'ne müdahale etmediği için teşekkür etti.
Poroşenko, "Bu konunun sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda uluslararası siyaseti ilgilendiren bir mesele olduğunu söylediniz. Fener Patrikhanesi, Türk topraklarında bulunuyor. Türk makamlarının bu konuda bir desteğini aldınız mı" şeklindeki soruya, "Ben, Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu sürece müdahale etmediği için müteşekkirim. Kendisi hem Ukrayna'nın, hem de kişisel olarak benim büyük bir dostumdur", diye yanıt verdi. Ukrayna'da yeni kurulan milli kilisenin Moskova Patrikhanesi'nin Rusya Anayasası'nda sahip olduğu şekilde özel bir statüye sahip olup olmayacağı yönündeki soruya ise Poroşenko, yeni kurulan kilisenin, Ukrayna'daki diğer dini teşkilatlarla aynı statüde olacağı yanıtını verdi.
MOSKOVA PATRİKHANESİ'NDEN TEPKİ
Moskova Patrikhanesi'nin dış ilişkilerden sorumlu yetkilisi Nikolay Balaşov, Kiev'de alınan yeni kilise kararına tepki gösterdi. Kararı Ortodoksluk kurallarının ihlali olarak nitelendiren Balaşov, toplantının dini açıdan yetkili olmayan kişiler ve devlet başkanının katılımıyla yapılmasından dolayı kurallara uygun olmadığını söyledi.
Balaşov, "Rus Ortodoks Kilisesi için yapılan seçim hiçbir anlam taşımıyor." ifadesini kullandı.
Moskova Patrikhanesi, Ukrayna'da kontrolü altında bulunan kiliselerin birleşmesine karşı çıkıyor. Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'daki kiliselere bağımsızlık kararı verme yetkisinin bulunmadığını savunan Moskova Patrikhanesi, Ukrayna'daki kiliselerin bu süreçten sonra kağıt üzerinde bağımsızlık kazansa da uygulamada Fener Rum Patrikhanesi'nin kontrolünde olacağını iddia ediyor.
Öte yandan, Rus basınında Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nde görevli 90 din adamından sadece 2'sinin Kiev'de düzenlenen Birleşik Kilise Konseyi toplantısına katıldığı belirtiliyor.
Fener Rum Patrikhanesi, ekim ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırmıştı.
Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebini kabul ettiği için Fener Rum Patrikhanesi'ne sert tepki göstermiş ve Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkilerini kesmişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.