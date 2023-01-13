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Ukrayna Savunma Bakanı: NATO'nun fiilen üyesiyiz

Ukrayna Savunma Bakanı, askeri desteğin Rusya tarafından tehdit olarak görülmesinden endişe eden Batılı ülkelerin düşünce biçimini değiştirdiğini ve NATO'nun de facto üyesi olduklarını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı: NATO'nun fiilen üyesiyiz
BBC TÜRKÇE
Oleksii Reznikov BBC
Oleksii Reznikov

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Batı'nın artık, ülkesine askeri desteğin Rusya tarafından tehdit olarak görülmesinden endişelenmediğini söyledi. BBC'ye konuşan Reznikov, "Ukrayna fiilen NATO üyesi" dedi.

NATO ülkelerinin silahlarını kullanabildiklerine dikkat çeken Reznikov, sözlerinin sadece Rusya değil NATO üyeleri tarafından da tartışmalı görülme ihtimali hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

"Neden öyle görülsün? Doğru olan bu. Eminim yakın zamanda resmi olarak da NATO üyesi olacağız."

Reznikov, Rusya'nın yeni saldırılar düzenlemesinin beklendiği ilkbaharda, Ukrayna'nın tank ve savaş uçağı gibi uzun zamandır ihtiyaç duyduğu silahları elde edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Ukrayna yıllardır NATO'ya üye olmak istiyor.

Kiev yönetimi, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı işgal sonrası bu talebini daha yüksek sesle dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'nın NATO üyeliğini ülkesi için "güvenlik tehdidi" olarak görüyor.

Putin, Rusya, Batı'nın Kiev'e silah desteği nedeniyle, ülkesinin Ukrayna'da NATO'yla savaştığını öne sürüyor.

Rusya ile savaş bitse bile Ukrayna'nın NATO'ya üyelik başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği bilinmiyor.

NATO Anlaşması'nın 5. maddesi gereği, üye ülkelerden birine yapılan saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılıyor.

ukrayna haritaBBC

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Kiev'de BBC'ye verdiği mülakatta, Rusya ve Ukrayna kuvvetleri arasında şiddetli çatışmaların sürdüğü Soledar kentindeki son duruma da değindi.

Reznikov, Soledar'da durumun "çok zor olsa da kontrol altında" olduğunu söyledi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin, Salı günü, savaşçılarının Soledar'da kontrolü sağladığını öne sürmüştü.

Reznikov ise Ukrayan'da her gün 500-600 Rus askerinin öldürüldüğünü, bu sayının ülkesi için 10 kadar olduğunu iddia etti.

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