Ukrayna, uzun menzilli silahların kullanılması yönündeki kısıtlamaların kaldırılmasını istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Batı ülkelerinden aldıkları uzun menzilli silahların Rusya'daki askeri hedefler için kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Kuleba, X hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantı kapsamında çeşitli görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de bir araya geldiğini belirten Kuleba, görüşmede Ukrayna'ya silah yardımı konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Ülkesine silah yardımı sağlanmasının Avrupa'nın güvenliği açısından da önemli olduğunu savunan Kuleba, Avrupa'da uzun vadeli barışın, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla saldırılar gerçekleştirmesi, hava savunmasının güçlendirilmesi ve zamanında silah yardımının sağlanmasına bağlı olduğunu iddia etti.

REKLAM

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıyı "başarılı operasyon" olarak nitelendiren Kuleba, "Ukrayna'nın Kursk'taki başarıları, (Ukrayna'nın) inisiyatifi yeniden ele geçirebileceğini ve savaş alanında galip gelebileceğini gösteriyor. Bu ivmeden faydalanmak için daha cesur kararlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.