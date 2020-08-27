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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’da meydana gelen sel sonrası afet bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili Dereli’de Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

22 Ağustos’ta Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası zarar gören afet bölgelerinde hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarını yerinde takip etmek için 3 gündür afet bölgesinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Hasar tespitlerini yaptık, bir taraftan da kalıcı projelere başladık. Projeler gelmeye başlayınca kalıcı imalatlara da başlayacağız” dedi.

'KAPALI KÖY YOLU KALMAYACAK'

Sel nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "En son 9 köy yolunda sıkıntı vardı ama bütün ekipler köylerde şu anda, bütün arkadaşlarımız orada. İnşallah bugün itibariyle kapalı köy yolu kalmayacak” diye konuştu.

Haberleşme altyapısında yaşanan problemle ilgili gelen soru üzerine iletişim konusunda çok kısa süreli bir aksama yaşandığını da belirten Bakan Karaismailoğlu, "Telekom binasına su girmesinden dolayı kısa süreli bir kesinti oldu. Ama şu anda hepsi çözüldü, iletişim alanında hiçbir sıkıntımız yok. İletişim hususunda hem mobil hem de kalıcı ekiplerimiz buradalar" ifadelerini kullandı.

'ONARIM ÇALIŞMALARI EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK'

Bakan Karaismailoğlu, sel nedeniyle kapanan ve çöken yollar ile ilgili hasar tespit çalışmalarının bittiğinin altını çizerek, "Şu anda hasar tespitlerini yaptık, bir taraftan da kalıcı projelere başladık. Projeler bitince kalıcı imalatlara da başlayacağız. Özellikle bu Doğankent yolundaki göçen yer ile ilgili de geniş açıklı bir köprü tasarlıyoruz. Onun projeleri de başladı, önümüzdeki birkaç gün içinde imalatlara başlayacağız, en kısa zamanda bitirmeye çabalıyoruz. Tabi bunun gibi diğer derelerde de kısmen de olsa tahkimatlar ve duvarlarda göçmeler var, inşallah onları da bir proje dahilinde kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

'KAYIPLAR KARŞILANACAK'

Sel sonrası başlayan iyileştirme ve onarım çalışmalarının başladığı günden bu yana özenle yürütüldüğünü kaydeden Karaismailoğlu, "Afet Dereli ilçesini çok etkiledi ama Yağlıdere, Üçtepe ve Espiye olsun oralarda da sıkıntılar var. Bir an önce yaraları saracağız. İnşallah en kısa zamanda altyapı-üst yapı, Dereli, Giresun halkı eski günlerinden daha iyi bir görüntüye kavuşacak. Şuna herkes emin olsun, burası eskisinden çok çok daha iyi olacak. Tabii burada bizi en çok üzen kayıplarımız var, inşallah onlara da en kısa zamanda ulaşacağız. Bütün kalıcı projelerimizi yapıp bir daha böyle acıların yaşanmasının önüne geçeceğiz" diye konuştu.

Sözlerine selden dolayı mağdur olanlara verilecek desteklere de değinerek devam eden Bakan Karaismailoğlu, "Valilikte kriz masası var, oradaki arkadaşlarımız bütün görüşmeleri yapıyor, şimdiden başladılar zaten kayıpları karşılamaya. Vatandaşımız müsterih olsun, devlet her yönüyle bu işin üstesinden fazlasıyla gelecek" bilgilerini paylaştı.