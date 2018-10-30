Ulsan Horang-i - Suwon Blue Wings maçı istatistikleri

Güney Kore FA Kupası Yarı Final heyecanı devam ediyor. Ulsan Horang-i, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Suwon Blue Wings takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. Ulsan Horang-i, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Suwon Blue Wings son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 478 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ulsan Horang-i kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Suwon Blue Wings sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Ulsan Horang-i son hafta oynanan Chunnam Dragons maçında 1-0 yenildi.

Suwon Blue Wings ise Jeonbuk Motors maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında alan Ulsan Horang-i, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Suwon Blue Wings, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Suwon Blue Wings 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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