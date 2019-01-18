Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sarı-kırmızılı kulübün taraftarlarının transfer tepkisi de artıyor. Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan bir paylaşım yaparak yönetime tepkide bulundu.

Bugüne kadar Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ı satan, Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray'da ultrAslan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımda "Transferler Nerede?" ifadeleri kullanıldı ve başına etiket eklendi. Bu etiket kısa süre içerisinde Twitter'da Türkiye'de en çok konuşulan konu oldu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 14. haftadaki Beşiktaş ve 1. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından transfer açıklamaları yapmıştı.

1-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında konuşan Albayrak, "Açık ve net söylüyorum ki biz 6 puan geride bitirirsek, yapacağımız, çok açıklamak da istemiyorum pek, konuştuğumuz, anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde ikinci devrede bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız" derken 4-2'lik Sivasspor galibiyeti sonrasında da " Ocak ayında yapacağımız transferlerle taraftarımızın daha da keyif alacağı bir takım oluşturma çabasındayız. Çok yorulduk ama 24 saat uyuyacağım. Yeni yılla, transferlerimizle birlikte hepimizin özlediği bir Galatasaray olacak umarım" ifadelerini kullanmıştı.