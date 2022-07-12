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Uluç Bayraktar baba oluyor

Geçtiğimiz yıl yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturan yönetmen Uluç Bayraktar, baba oluyor

Uluç Bayraktar baba oluyor - Magazin haberleri
Bebek geliyor
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HABERTURK.COM

'Ezel', 'Karadayı', 'Çarpışma', 'İçerde' ve 'Babil' gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar ve yapımcı Alara Hamamcıoğlu'nun bebek beklediği ortaya çıktı.

Yönetmen Cem Karcı, çiftin oyuncu arkadaşları; Aslıhan Gürbüz, Esra Ronabar, Barış Falay, Rıza Kocaoğlu, Selin Işık, Aydan Taş'ın Çeşme tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraflarda Hamamcıoğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü.

İlk çocuklarını bekleyen Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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