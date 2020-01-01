Yeni yılın ilk günü yerli ve yabancı turistler kış turizminin en önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'a akın etti. Bölgeye çıkmak isteyenler nedeniyle de trafikte uzun kuyruklar oluştu.

5 KİLOMETRELİK KUYRUK

DHA'nın haberine göre, Uludağ'a akın eden günübirlikçiler, Milli Park gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu. Görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Jandarma ekipleri ise Milli Park gişelerinde yaptığı kontrollerde kış lastiği ve zinciri olmayan sürücüleri geri çevirdi. Öte yandan, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığının 35 santimetre olduğunu belirtildi.