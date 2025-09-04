Habertürk
        Haberler Sağlık "Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı" sistemi hayata geçiyor | Sağlık Haberleri

        "Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı" sistemi hayata geçiyor

        Sağlık Bakanlığı, "Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı" sistemiyle hastaların doku ve hücre ürünü ihtiyacını yerli üretimle karşılayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 15:25 Güncelleme: 04.09.2025 - 15:31
        "Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı" sistemi hayata geçiyor
        "İnsan Doku ve Hücrelerinden Elde Edilen Ürünler ve Bu Ürünler ile İlgili Merkezler Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Sağlık Bakanlığından yönetmeliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, "Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı" sistemiyle hastaların doku ve hücre ürünü ihtiyacını yerli üretimle karşılayacak. Yüksek güvenlikli üretim merkezlerinde geleceğin tedavisi olan kişiye özel doku ve hücre ürünleri üretilecek. Üretim, uygulama ve tedavi süreçleri dijital ortamdan takip edilecek.

        Böylece, artık ameliyat ve tedavilerde, ithal doku ve hücre ürünlerinin yerine hastaların kendi hücre ve dokularından veya uygun donörlerden alınan ham maddelerden elde edilen yerli üretim ürünler kullanılacak. Bu sayede bağışıklık sistemi reddi riski en aza indirilecek ve tedavi başarı oranları artırılacak.

        Ülke genelinde kurulacak Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezlerinde ürünler yerli imkanlarla üretilecek. Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleri sayesinde yerli üretim kapasitesi artırılacak ve dışa bağımlılık büyük ölçüde azaltılacak.

        Sağlık Bakanlığı, tedavilerin güvenli şekilde uygulanabilmesi için ürünlerin üretimden kullanım aşamasına kadar süreci dijital ortamda takip edecek. Geliştirilen takip sistemiyle, hangi ürünün, hangi hastaya, nerede ve kim tarafından uygulandığı güvenli şekilde dijital ortamda kayıt altına alınacak ve izlenecek.

        ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

        İnsan doku ve hücrelerinden elde edilen ham maddeler, yüksek biyogüvenlik standartları altında toplanacak. Üretim, Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) denetiminde gerçekleştirilecek. Böylece üretim güvenliği ve ürün kalitesi en üst düzeye çıkarılacak.

        Kişiye özel tedavi ürünleri, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarla geliştirilecek. Bu sayede yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına da katkı sağlanacak. Geleceğin tedavisi olan kişiye özel üretilecek ürünler ile hastaların tedavi etkinliğinin üst seviyelere çıkarılması amaçlanıyor.

        Tedavi ihtiyacı hekimler tarafından belirlenecek ve reçetelenen ürünler hastane eczaneleri, yetkili merkezler ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Hastaların ürün ve tedavilere erişimleri, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca güvenli ve uygun koşullarda sağlanacak.

