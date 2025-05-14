Öte yandan konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından daha önce yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ulusal Staj Programı başvuruları 23 Aralık 2024 tarihinde açılmış ve 10 Mart 2025 tarihinde sona ermiştir. Öğrencilerin başvuru formuna yüklediği bilgi/belgeler ilgili kurumlarca kontrol edilmiş ve değerleme süreci başlatılmıştır.

Her yıl olduğu gibi, adayların “akademik/mesleki”, “sanatsal/sosyal” ve “sportif” yetkinlik puanlarının hesaplandığı değerleme süreci tamamlandığında stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak ve teklifler işverenler tarafından adaylara gönderilmeye başlanacaktır.

Süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Kariyer Kapısı web sitesi ve sosyal medya hesapları ile Ulusal Staj Programı’na öğrenci girişi yaptığınızda sol menüde bulunan Yardımcı Kaynaklar bölümünü incelemenizi öneririz."