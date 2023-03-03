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2023 Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri: Ulusal Staj Programı nedir?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından organize edilen Ulusal Staj Programı, başvuruları uzatıldı. Bu kapsamda Ulusal Staj Programı (USP) başvuru tarihleri ve başvuruların nasıl yapıldığı programa katılım sağlayacaklar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2023 Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru ekranı...

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  • Ulusal Staj Programı nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir? 2023 Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri

    Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, son başvuru tarihini kaçıranlar için uzatıldı. Ulusal Staj Programı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilmiş bir programdır. Peki, "Ulusal Staj Programı nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

     
  • Ulusal Staj Programı nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir? 2023 Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri

    ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

    Ulusal Staj Programı, gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan bir programdır. Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

     
  • Ulusal Staj Programı nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir? 2023 Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri

    ULUSAL STAJ PROGRAMI'NA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

    Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

     Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri,

     
  • Ulusal Staj Programı nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir? 2023 Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri

    Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

    *Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

     
  • Ulusal Staj Programı nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir? 2023 Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri

    ULUSAL STAJ PROGRAMI'NA NE ZAMANA KADAR BAŞVURU YAPILIYOR?

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruda bulunamayan veya son başvuru tarihini kaçıran gençler yeni başvuru yapabilecek. Başvurusunu tamamlayan adaylar ise il/ilçe tercihlerini 13 Mart'a kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden seçebilecek.

     
  • Ulusal Staj Programı nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir? 2023 Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri

    ULUSAL STAJ PROGRAMI'NA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Başvuru yapmak isteyen adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin resmi internet sitesi olan https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/pages/authentication/login üzerinden, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet sistemine girii yaparak, başvuru yapabilirler.
  • Ulusal Staj Programı nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir? 2023 Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri

    ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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