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Uluslararası Af Örgütü ile savaş bölgelerindeki sivil kayıpları takip eden İngiltere merkezli Airwars platformu tarafından hazırlanan raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka'yı DEAŞ'tan temizlemek amacıyla gerçekleştirdiği saldırıların sebep olduğu büyük yıkım ve sivil ölümlerine dikkat çekildi.
SİVİL YIKIMI İNKAR ETMEYİN
AA'da yer alan habere göre koalisyonun Rakka'yı tamamen yıkıma uğrattığı ancak gerçekleri ortadan kaldıramayacağı vurgulanan raporda, Washington öncülüğündeki koalisyonun Rakka'da gerçekleştirdiği yıkım ve sivil kayıpları artık inkar etmeyi bırakması çağrısında bulunuldu.
RAKKA'DA, 11 BİN BİNA YIKILDI
Uluslararası Af Örgütüne bağlı ekiplerin, Rakka kentinde 200'den fazla mekanda incelemelerde bulunduğu, tanıklar ve bombardımandan kurtulan 400 kişiyle temasa geçtiği belirtilen raporda, Rakka'da bombardıman sonucu 11 bini aşkın binanın yıkıldığı belirtildi.
KOALİSYON SİVİL ÖLÜMLERİ REDDEDİYOR
Rakka'ya yönelik hava ve topçu atışlarının gelişigüzel yapıldığı vurgulanan raporda, 2017 yılında 4 ay süren operasyonda bin 600 sivilin hayatını kaybettiği ancak koalisyonun ise bunun sadece yüzde 10'una tekabül eden 159 kişinin ölümünü kabul ettiği kaydedildi. Uluslararası Af Örgütünce belgelenen çok sayıda vakanın, uluslararası insan haklarının ihlali olduğuna işaret edilen raporda, bunun da soruşturmaların daha çok yapılmasını gerekli kıldığı kaydedildi.
ÖLEN SİVİLLERİN AİLESİNE DESTEK ÇAĞRISI
Raporda, ABD, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere koalisyona üye ülkelerin, sivil kurbanlarla ilgili raporları dikkate alarak soruşturma başlatmaları talebinde bulunuldu. Koalisyon ülkelerinin ayrıca ölen sivillerin ailelerine yönelik sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği belirtilen raporda, gerekli mali tazminatların ödenmesi için bir fon kurulması çağrısında bulunuldu.
Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Suriye'nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.
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