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        Haberler Dünya Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Handan İsrailli yetkilileri uyardı

        Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Handan İsrailli yetkilileri uyardı

        Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik bombardımanları ve muhtemel kara operasyonundan derin endişe duyduğunu belirterek, "Hukuka uymayanlar, mahkeme daha sonra yetkisi uyarınca harekete geçtiğinde şikayet etmemeli." uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 22:11 Güncelleme: 12.02.2024 - 22:12
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        Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'ndan İsrail'e uyarı
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        Başsavcı Han, X'ten yaptığı açıklamada, "Refah'ta İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiği bildirilen bombardıman ve olası kara harekatından derin endişe duyuyorum" ifadelerini kullanarak, Savcılık Ofisinin, Filistin'de işlenen suçlara ilişkin soruşturmayı "son derece acil bir mesele olarak" yürüttüğü ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Han, savaşın da kuralları olduğunu vurgulayarak, "Silahlı çatışmalarda geçerli olan hukuk, içi boş veya anlamdan yoksun hale getirilecek şekilde yorumlanamaz. Defalarca vurguladığım üzere, hukuka uymayanlar, mahkeme daha sonra yetkisi uyarınca harekete geçtiğinde şikayet etmemelidir." ifadesini kullandı.

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        İsrail'in, savaş hukuku kurallarına aykırı tutumunda gözle görülür bir değişiklik olmadığını belirten Han, "Ofisim işlendiği iddia edilen her türlü suçu aktif bir şekilde soruşturmaktadır. Yasaları ihlal edenlerden hesap sorulacaktır.” uyarısında bulundu.

        İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

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        #Uluslararası Ceza Mahkemesi

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