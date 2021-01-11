Haziranda düzenlenecek 0:00 / 0:00

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21'inci Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali, 20 - 25 Haziran 2021 arasında gerçekleştirilecek. Festival geçen yıl olduğu gibi, 'Uzun Metraj', 'Belgesel' ve 'Üniversiteler Arası Kısa Metraj' dallarında çekilen filmlere ev sahipliği yapacak.

Pandemi nedeniyle yapılamayan 2020 festivalinin ödülleri 22 Haziran 2021'de düzenlenecek galada sahiplerine teslim edilirken, 2021 festivalinin ödülleri 25 Haziran 2021'deki kapanış galasında sahiplerini bulacak.

Festivale başvurular tüm dallarda 15 Ocak - 15 Şubat arasında yapılabilecek. 1 Mart'ta eserler Türk jürisine teslim edilecek. Ardından 31 Mart'ta filmler Alman jürisine gönderilecek ve 21'inci Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali için geri sayım başlayacak. Festivale yapılacak başvurular ilgili kategorilere göre belirlenen ve festival web sayfası https://www.turkfilmfestival.de/ ‘de yer alan adreslere yapılabilece