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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Uluslararası Booker Ödülü'nü Jenny Erpenbeck kazandı

        Uluslararası Booker Ödülü'nü Jenny Erpenbeck kazandı

        Jenny Erpenbeck'in yazdığı ve Michael Hofmann'ın çevirdiği Kairos., Uluslararası Booker Ödülü 2024'ün kazananı oldu. 50 bin euro değerindeki ödülü Erpenbeck ve Hofmann paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:00
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        Uluslararası Booker Ödülü'nü Jenny Erpenbeck kazandı
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        Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olan 2024 Uluslararası Booker Ödülü'nün kazananı belli oldu.

        Kısa listede altı kitabın yarıştığı ödülü, Jenny Erpenbeck'in yazdığı ve Michael Hofmann tarafından Almancadan çevrilen Kairos. almaya hak kazandı.

        50 bin euro değerindeki ödülü, Erpenbeck ve Hofmann paylaştı.

        Ödülün sahipleri, Londra Tate Modern'de düzenlenen bir törenle 2024 Jüri Başkanı Eleanor Wachtel tarafından açıklandı.

        Erpenbeck, bu ödülü kazanan ilk Alman yazar olurken, Hofmann da ilk erkek çevirmen ünvanını aldı.

        DOĞU BERLİN'DE AŞK HİKÂYESİ

        Kairos., Doğu Berlin'deki bir aşk hikâyesini anlatıyor.

        Jüri ekibinde yer alan yayıncı Eleanor Wachtel, kitap için "Acı dolu bir aşk ilişkisinin zengin çağrışımı, kişisel ve ulusal dönüşümlerin iç içe geçmesi" olarak tanımladı.

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        Hofmann'ın çeviri için de Erpenbeck'in kullandığı konuşma sanatını, ardı ardına gelen cümlelerinin ritmini ve duygusal sözcük dağarcığının genişliğini yakalayabildiğini belirtti.

        Kitabı hakkında duygularını paylaşan Erpenbeck, "Doğduğum ülke yok olalı 30 yıl geçti. Bu nedenle geriye dönüp, zamanımı dikkatlice araştırma yapmaya ve yaşadıklarımın farkındalığıyla devam edebilmeye cesaret ettim" dedi ve ekledi:

        "Zihnimde bir aşk ve tarihi hikâyenin birleşmesi fikri vardı."

        Hofmann da bu kitabı çevirdiği için çok şanslı hissettiğini söyleyerek "Jenny'e bana güvendiği için çok teşekkür ederim" dedi.

        KİTABIN KONUSU

        Can Yayınları etiketiyle raflarda yer alan kitabın konusu şu şekilde:

        Aşkı ölümlülerin yüreğine kim düşürür: Eros mu, uğurlu anların tanrısı Kairos mu? 1986 Kasım’ında, Berlin Duvarı’nın çöküşünden sadece üç yıl önce, Doğu Berlin’de otobüste göz göze gelip âşık olan Katharina ile Hans’ın ilişkisini anlatan Kairos., siyasi ve toplumsal gerçekliğin kendini bireyin özel alanına nasıl dayattığını gösteren sarsıcı bir roman.

        Yazarın, kitabını, “Bu, büyük bir aşkın ve onun çöküşünün özel bir hikâyesi, ama aynı zamanda bütün bir siyasi sistemin çözülüşünün de hikâyesi. Basitçe söylemek gerekirse: Başlangıçta doğru gibi görünen bir şey nasıl yanlış bir şeye dönüşebilir?” diyerek anlatması boşa değil.

        Jenny Erpenbeck, Kairos.’ta arzu, saplantı ve şiddet arasındaki görünmez sınırları görünür işaretlere dönüştürüyor. Hem anlattığı dönem hem diliyle sürükleyici bir okuma deneyimi sunuyor.

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        #Jenny Erpenbeck
        #Uluslararası Man Booker ödülü
        #Michael Hofmann
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