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Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 483. yılında 7 ton mesir saçılacak

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 3 yıldır yapılamayan mesir macunu şenlikleri 2023'ün Nisan ayında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında tam 7 ton mesir saçılacak

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 483. yılında 7 ton mesir saçılacak

Festivalin tanıtım toplantısı; Manisa Valiliği Brifing Salonu'nda Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'ın katılımıyla yapıldı.

Vali Karadeniz, şenliğin, Türkiye'nin en kadim geleneklerinden birisi olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle şenliğin 3 yıl ertelendiğini, Manisa'daki görev süresindeki ilk festivali heyecan ve merakla beklediğini vurgulayan Karadeniz, sivil toplum kuruluşlarından bu organizasyona destek vermelerini istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, festivalin 483. yılında kentte 1 hafta boyunca bayram havası yaşanacağını dile getirdi.

Festivalin 26-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceğini anımsatan Ergün, "4 gece ve 5 gündüz olarak planlanan bu etkinliğin şehrin tanıtımına büyük katkı sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, festivalin şehre ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, festivalde 7 ton mesir macunu saçacaklarını vurguladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Manisa'ya yakışır bir festival düzenlediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ilk mesir macununu gazetecilere saçtı.


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