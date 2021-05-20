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Uluslararası Pediatri Kurumundan Birleşmiş Milletler'e çağrı

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ile İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aman Pulungan tarafından kaleme alınan mektupta, Birleşmiş Milletler'e; çocukların göz altına alınmasının, zarar görmesinin ivedilikle engellenmesi çağrısında bulunuldu

Uluslararası Pediatri Kurumundan Birleşmiş Milletler'e çağrı - Haberler
Uluslararası Pediatri Kurumundan Birleşmiş Milletler'e çağrı
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HABERTURK.COM

149 ülkede çocuk sağlığı alanında faaliyet gösteren, 1.2 milyon çocuk doktorunu temsil eden, dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA),Gazze'de yaşananlar nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil çağrıda bulundu.

Bu hafta göreve başlayan IPA'nın Türk Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ile İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aman Pulungan tarafından kaleme alınan mektupta, Birleşmiş Milletler'e; çocukların göz altına alınmasının, zarar görmesinin ivedilikle engellenmesi çağrısında bulunuldu.

"ÇOCUKLARA ADİL, EŞİT VE ONURLU MUAMELE İÇİN HEPİMİZ ÇABALAMALIYIZ"

Yaşanan üzücü gelişmelerin Çocuk Haklarına Sözleşmesi (ÇHS)'ne aykırı olduğu, olumsuz gelişmelerin çocuk sağlığı üzerinde telafisi mümkün olmayan psikolojik travmalara sebep olacağı belirtildi. Başkan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, "Çocuklara adil, eşit ve onurlu muamele edilmesi için hepimiz çabalamalıyız" dedi.

IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu şu açıklamayı yaptı: "Sayın Başkan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, bu hafta itibariyle başkanlık görevine başladı. Birliğin ana gündem maddesi dünyada okulların durumu ile çocukların eğitimi, iklim değişikliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantılardı ama Gazze'de yaşananlar ve bu kadar çocuğun öldürüldüğünü duymak bizleri derinden sarstı. Kuruluşumuz, ilk toplantısında acil koduyla tüm dünyadaki kurumlarımıza endişemizi duyurdu ve yönetimimizle Birleşmiş Milletlere acil bir tutum mektubu gönderdi" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR DRAM"

Hasanoğlu, "Bir çocuğun bile canına kastedilmesi tüylerimizin diken diken olmasına sebep olurken Gazze'de 60'ın üzerinde çocuğun öldürülmesi çok büyük bir dramdır. Çocuklar, dili, dini ve ırkına göre ayrılamaz. Dünya üzerindeki her çocuk, eşit yaşam hakkına sahiptir. Çocukların yaşadıkları bu dramı kesinlikle kabul etmiyor, hiç kimsenin de seyirci kalmaması gerektiğini haykırıyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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