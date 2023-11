Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali törenle başladı Adalet temasıyla her yıl düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, açılış töreniyle başladı. Festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, yaptığı konuşmada; "Özellikle hukukçuların hiçbir makam, güç odağının etkisine girmeden sadece ve sadece hukuku uygulamalarını istiyoruz" dedi

Adalet temasıyla her yıl düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 13'üncüsü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Festivalin açılış programını Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin sundu.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, yaptığı konuşmada 13'ncü yılına gelene kadar birçok konuyu gündeme getirdiklerini dile getirerek şunları söyledi: Festivalin yapılmasında başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli Belediyesi gibi pek çok kurumun desteği var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Farklı dünyaları adalet platformunda bir araya getirmek ve sorunlara adil bir çözüm bulmak amacıyla oluşturduğumuz Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin bu yıl 13'üncüsünü yapıyoruz. Geçmiş yıllarda, insanlık trajedileri son bulsun, keyfilik ve güç değil, her alanda hukuk hâkim olsun istedik ama maalesef, şimdilerde trajediler daha da arttı. Bunları azaltmanın yollarından biri herkesin kendini ifade ettiği, faklı olsalar da birbiriyle konuşabildiği bir ortam oluşturmak. Bunun için de; ifade özgürlüğünün her yönüyle güvence altına alınması gerekir. İşte bu nedenle festivalimizin adalet platformunda dünyanın her köşesinden adalet filmlerini gösteriyor, akademik programımızda ifade özgürlüğünü konuşuyoruz. Şiddet ve nefret söylemine varmayan herkesin hangi dinden, milletten, inançtan ve görüşte olursa olsun bir araya gelebilsin istiyoruz. Milliyeti, etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel kimliği, hayat tarzı ve dünya görüşü nedeniyle ayrımcılık yapmadan, konuşalım tartışalım istiyoruz. Kuran-ı Kerim başta olmak üzere kutsal kitapların yakılmasının 'ifade özgürlüğü' değil, 'nefret söylemi' olarak görülmesi gerektiğini söylüyoruz. İnsanlar, duygu ve düşüncelerini basınla, sosyal medya ile sanat ve bilimle ifade ederken barışçıl gösteri yaparken hiç bir makamdan çekinmesinler, kendilerini özgürce ifade etsinler istiyoruz. Özellikle hukukçuların hiçbir makam, güç odağının etkisine girmeden sadece ve sadece hukuku uygulasınlar istiyor, 'herkes için adalet' diyoruz.

Prof. Dr. Adem Sözüer

Festivalde her yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik program düzenleniyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali akademik programı, 17 Kasım – 23 Kasım arasında 'İfade Özgürlüğü' temasıyla gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda oturumların yanı sıra, paneller ve öğrenci kulüplerinin film analizleri forumlarla yürütülecek. Film festivalinde film programının yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek. Akademik programda sunulan tebliğler her yıl olduğu gibi kitap olarak yayınlanacak.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci ise açılışta yaptığı konuşmada "Biz festivali, sadece her yıl biriktirdiğimiz aratarak çoğalan dostlarımızla gerçekleştiriyoruz. Destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl festivalde gösterimde olacak filmlerin bir çoğu aynı zamanda kendi ülkelerinin Oscar adayları. 'Herkes İçin Adalet' demeye devam ediyoruz ama özellikle bu yıl ve bundan sonra herkes için sinema diyoruz" dedi. Prof. Dr. Semerci, katılımcılara festival hakkında ayrıntılı bilgiler vererek konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Bengi Semerci

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu. 'Sinema Onur Ödülü'; sinema ve tiyatroda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları için oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’na, insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle 'Akademik Onur Ödülü'; Prof. Dr. Ionna Kuçuradi’ye, festivalin açılış töreninde takdim edildi. Şamlıoğlu konuşmasında; "Bir hocam zamanında, 'Bu ülke değerler mezbahasıdır' demişti. Bu festival sayesinde farkındalığımızı hatırladık" dedi. Kuçuradi teşekkür konuşmasında duygularını "İletişimin en iyi anlatım dili sinemadır" sözleriyle ifade etti.

Prof. Dr. Ionna Kuçuradi - Ayşenil Şamlıoğlu

Açılış töreninde, ayrıca; sinema sanatının tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı katkılar nedeniyle Alin Taşçıyan’a ve görüntü yönetmeni olarak birçok filmin ortaya çıkmasında emeği olan Hüseyin Özşahin’e 'Sinemaya Katkı Ödülleri' verildi.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl film gösterimleri, her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Sinemanın toplum için bir ayna olduğu düşüncesi ve adaletin bu aynadan yansımasının önemine olan inancı; her yıl katılan yenilikler, yeni filmler, yeni bölümler ve en önemlisi adalet ve sinema gönüllüleri bir araya gelecek. Törende film gösterim takvimi de katılımcılara sunuldu.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film yarışacak

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film yarışacak.

Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması’nda 10 film yarışacak

Yine Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması’nda yerini bulacak. Bu bölümde 10 film yarışacak.

Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Yarışması ikinci yılında

Bu kategoride 10 kısa metraj belgesel film gösterime girecek ve yarışacak.

Adalet Terazisi'nde 14 film yer alıyor

'Adalet Terazisi' yine izleyiciye ulaşacak. 'Adalet Terazisi' bölümünde dünya sinemasının seçkin örneklerinden 14 film yer alıyor.

Endüstri Günleri ‘VisionIST’ 5'nci kez

18 - 22 Kasım 2023 tarihlerinde endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST 5'nci yılında Beyoğlu Metrohan'da gerçekleşecek. Toplam 21 etkinlik gerçekleştirilecek.

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı

Bu yıl, Beyoğlu Atlas 1948 Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 3 sinemada gösterime girecek olan 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin yarışma kategorilerindeki jüri üyeleri açıklandı.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması jürisi

13. Uluslararası Suç ve Ceza Fi̇lm Festi̇vali̇’nin program Di̇rektörü Franck Finance-Madureira; jüri üyeleri hakkında şu açıklamaları yaptı: 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması' jürisi; Yolande Zauberman, Anna Margarita Albelo, Carmen Gray, Melis Behlil ve Selen Öztürk'ten oluşuyor. Bu yıl jüri başkanlığını Yolande Zauberman yapacak.

Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması Jürisi

Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması Jürisi başkanlığını, Julie Rousson yapacak. Lalehan Öcal ve Serdar Örçin diğer jüri üyeleri olarak en iyi kısa filmi belirleyecek.

Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması'nda yarışacak olan kısa filmler; İrem Akbal, Maxine Williamson ve Kasım Ördek'ten oluşan ön jüri tarafından seçildi.

Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması Jürisi

Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Enis Rıza Sakızlı üstlendi. Diğer jüri üyeleri ise; Aslı Akdağ ve Yorgos Zois'den oluşuyor. Filmler; Ayşegül Selenga, Farhad Eyvazi ve Muhammed Beyazdağ'ın ön jüriliğinde seçildi.

SİYAD jürisi de açıklandı

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) jürisi; Aslı Ildır, Rıza Oylum ve Sezen Sayınalp'den oluştu. Ayrıca öğrenci jürisinde; Günsu Akçatepe, Merve Baba, Tulya Tuana Diplomat, İrem Varol ve Mert Baran Yeşilbahçe yer alıyor.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış töreni, 'Alev Sönmeden Önce' filminin gösterimiyle sonlandı.