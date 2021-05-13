Ümit Besen'den İş Sanat'ta bayram konseri

Arabesk ve fantezi müziğin önemli ismi Ümit Besen İş Sanat sahnesinde bayrama özel bir konser verecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserin ilk gösterimi bayramın ilk günü saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinde yayınlanacak. Pamela ve Eda Baba’nın konuk olacağı konserin repertuvarında Besen’in “Nikah Masası”, “Islak Mendil” ve “Okul Yolunda” şarkılarının yanı sıra, Pamela ile “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?” ve Eda Baba ile birlikte seslendirdiği “Dilek Taşı” da yer alacak. Sahnede dünden bugüne şarkıların yer verileceği konser, evde geçen bayramı renklendirecek.

İş Sanat, özel projelerine pandemi sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü sezonunda da devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Reggae müziğin ülkemizdeki önemli temsilcisi Sattas, Ceza ve Melek Mosso’yu sahnesinde ağırlayacağı bir konsere imza atacak. Tüm etkinlikler yıl boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.