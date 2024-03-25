Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya'ya konuk oluyor - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya'ya konuk oluyor

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Milliler, İtalya deplasmanında!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki 6. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

        Paolo Mazza Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.15'te başlayacak. Müsabakayı, İspanyol hakem Cesar Soto Grado yönetecek. Grado'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ile Carlos Alvarez Fernandez yapacak.

        A Grubu'nda oynadığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, 5. basamakta yer alıyor.

        Milliler, grubundaki son maçında Norveç'i 2-1 ile geçmişti. İtalya ile Türkiye oynanan gruptaki ilk müsabakayı konuk ekip 2-0 kazanmıştı.

        Öte yandan Ümit Milliler, son hazırlık maçında Gürcistan'ı 2-1 mağlup etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Ghezzal çark etti!
        Ghezzal çark etti!
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu