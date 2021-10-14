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İYİ Parti'den ayrılan ve daha önce MHP'de siyaset yapan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ gündemde. Peki Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ümit Özdağ'ın biyografisi...

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, yılında Tokyo/Japonya’da doğmuştur.1963 yılı sonunda Türkiye’ye dönmüştür. Bu sayede Ümit Özdağ'ın çocukluk yılları Türkiye'de geçmiştir.

Ümit Özdağ, yüksek öğrenimini 1980-1986 yılları arasında Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde okumuştur. Ümit Özdağ yüksek lisans çalışmasını “Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı” üzerine hazırlamıştır.

Ümit Özdağ, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde “Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur.

Dr. Özdağ, 1993 yılında “Menderes Döneminde Ordu-Siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi” konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını almıştır.

Doç. Dr. Ümit Özdağ, 1994 yılında 2004 yılına kadar çıkacak olan “Avrasya Dosyası” adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır.

Ümit Özdağ, 1997-1998 senelerinde ABD’de Baltimore’da Towson Üniversitesi’nde küreselleşme, Avrasya’da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders vermiştir.

Ümit Özdağ, 1999 senesinde dünyanın en büyük stratejik araştırma merkezlerinden birisi olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurmuştur.

Ümit Özdağ, Harp Okulu, Polis Akademisi, Polis İstihbarat Dairesi, Milli Güvenlik Akademisi, Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi Kursları, Adalet Yüksek Okulu ve İçişleri Bakanlığında dersler ve konferanslar vermiştir.

Prof. Dr. Özdağ, Vaşington, Moskova, Tokyo, Yeni Delhi, Kahire, İskenderiye, Brüksel, Tahran, Bişkek, Alma Ata, Londra, Münih ve Tel Aviv’de değişik üniversite ve araştırma merkezlerinde konferanslar vermiştir.Bunun yanı sıra bir çok ülkede kongrelere katılmış, tebliğ sunmuştur.

Güvenlik bilimleri, istihbarat bilimi düşük yoğunluklu çatışma, etnik sorunlar, Avrupa Birliği, Avrasya ve Ortadoğu konularında çalışan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yayınlanmış yirmi üç kitabı, 11 editörlük yaptığı kitap, dört tercüme kitabı, Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Türk Yurdu, 21 Yüzyıl gibi dergi ve gazetelerde yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi mevcuttur. Prof. Dr. Ümit Özdağ İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Ümit Özdağ’ın, Alp adlı 3 yaşında bir oğlu vardır.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN KİTAPLARI

1) Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri, Gündoğan Yayınları, Ankara 1990 ve 2. Baskı, Bilgeoğuz Yayınları, 2006 İstanbul.

2) Değişen Dünya Dengeleri ve Basra Körfezi Krizi, Hikmet Neşriyat, İstanbul 1990.

3) Menderes ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Ma-yıs İhtilali, Boyut Yayınları, İstanbul 1996.

4) Türkiye, Kuzey Irak ve PKK (Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi) ASAM Yayınları, Ankara 1999.

5) Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, 3. baskı Jeopolitik Bir İnceleme, ASAM Yayınları, Ankara 2003.

6) Türkiye'de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK, Üçok Yayıncılık, Ankara 2005.

7) Yeniden Türk Milliyetçiliği, 1. Baskı Ankara 2003,4. Baskı, Ankara 2006.

8) Gelecek 1000 Yılda da Buradayız, 1. Baskı Ankara 2003, 4. Baskı Ankara 2006.

9) Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları, 2. Baskı, Bilgi Yayınevi Ankara 2006.

10) Türk Ordusunun PKK Operasyonları, Pegasus Yayınları, 6 Baskı, İstanbul 2007.

11) Kerkük, Irak ve Ortadoğu, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2007.

12) Türk Ordusunun Kuzey Irak Operasyonları, Pegasus Yayınları, İstanbul 2008.

13) Telafer-Bir Türkmen Kentinin Amerikan Ordusu ve Peşmer-gelere Karşı Savaşı, Fark Yayıncılık, Ankara 2008.

14) İstihbarat Teorisi, Kripto Kitaplar, 2. Baskı, Ankara 2008.

15) PKK Neden Bitmedi Nasıl Biter, (Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları,) adlı çalışmanın genişletilmiş, güncellenmiş 3. Baskısı, Ankara 2008,

16) Pusu ve Katliamların Kronolojisi, Kripto Kitaplar, Ankara 2009

17) Ermeni Psikolojik Savaşı (Dünyada ve Türkiye’de) (Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ile), Kripto Kitaplar, Ankara 2009

18)Cumhuriyetin En Uzun Dört Yılından Geçerken Türk Sorunu, Kripto Yayınları, Ankara 2010

19)Türk Ordusu PKK’yı Nasıl Yendi, Türkiye PKK’ya Nasıl Teslim Oluyor, Kripto Yayınları, Ankara 2010

20)Doğu Raporu-Bölgede Türk Kimliği ve Türklük Algısı, Kripto Yayınları, Ankara 2011

21)İkinci Tek Parti Dönemi-AKP’nin Yumuşak Hegemon Parti Projesinin Anatomisi, Kripto Yayınları, Ankara 2011

22)Kendi Ülkesinde Kuşatılan Ordu:TSK, Kripto Yayınları, Ankara, 2013

23)Algı Yönetimi-Propaganda, Psikolojik Savaş, Örtülü Operasyon ve Enformasyon Savaşı, Kripto Yayınları, Ankara 2014