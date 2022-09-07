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Umman'ın doğa harikası!

Umman'ın güneybatısında yer alan Zufar ilindeki Darbat Vadisi, yemyeşil bitki örtüsü ve akarsularıyla turistlerin vazgeçilmez ziyaret yerlerinden biri olarak öne çıkıyor

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AA
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    Umman'ın güneybatısında yer alan Zufar ilindeki Darbat Vadisi, bitki örtüsünün kapladığı geniş alanlara sahip dağlar arasında bir doğa harikası olarak yerli turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

     
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    AA'nın haberine göre Zufar vilayetinin Taka bölgesinde bulunan Darbat Vadisi, çöl iklimine sahip Basra Körfezi'nin güney kesiminde yer alması nedeniyle bir 'mucize' olarak nitelendiriliyor.
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    Darbat Vadisi, Suudi Arabistan'ın güneyi ile Yemen'in kuzeydoğusunda yer alan Rubülhali Çölü'ne sadece 170 kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla Darbat Vadisi, Arap Yarımadası'nın kızgın kum tepelerine yakın bölgede yemyeşil bitki örtüsü ve akarsularıyla yerli ve yabancıların vazgeçilmez ziyaret yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    Hint Okyanusu'na kadar uzanan Darbat Vadisi, su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle de çeşitli kuş türleri ile diğer canlıların üreme alanı görevini de üstleniyor.
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    Şelalelerin yer aldığı Darbat Vadisi, Umman'da benzeri olmayan güzel manzara ve yoğun bitki örtüsüyle Zufar'ın en güzel vadisi olarak biliniyor.
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    Darbat Vadisi, yaz mevsiminde dahi durmayan akarsularının oluşturduğu şelaleleriyle turistlerin uğrak yerlerinden biri.

     
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    SONBAHARDA ŞELALELERİN SUYU ARTIYOR

    Sonbahar mevsiminde Darbat Vadisi'nde aşağı doğru akan suların yükselmesiyle çoğalan şelaleler, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    Darbat Vadisi'ni çevreleyen yemyeşil dağların zirveleri sonbaharda bulutlarla iç içe olurken, vadi yatağındaki tatlı akarsuların önünden aktığı birçok mağara da ziyaret edilebiliyor.

     
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    Sonbaharda yağışların artmasıyla birlikte uzunluğu 100 metreye çıkan Darbat Vadisi'ndeki şelaleler, en güzel manzarayı bu dönemlerde oluşturuyor. Vadi, çeşitli doğa güzellikleriyle maceraperestleri de kendine çekmeyi başarıyor.

     

     
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    Darbat Vadisi'nde yer alan çok sayıdaki mağara ise yağışlar sırasında birer sığınma yeri olarak kullanıldığı gibi uzun yıllardır bölgede hayvancılık yapan çiftçiler tarafından deve ve küçükbaş hayvanlara barınak olarak da kullanılıyor.

     
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    Ummanlı fotoğrafçı ve gezgin Abdullah el-Maşeni, yaptığı açıklamada, Darbat Vadisi'nin Zufar bölgesinde en yoğun ziyaret edilen turistik yer olduğunu söyledi.

     
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    Vadiyi, eşsiz manzaraya sahip şelalelerin yanı sıra tatlı suların oluşturduğu göletler, bitki örtüsüyle kaplı dağlar ve jeolojik etkenlerle şekillenmiş mağaraların yer aldığı çok zengin doğa parkı olarak tanıtan Maşeni, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

    "Darbat Vadisi, çeşitli kuş ve canlıları barındıran bir hayvanat bahçesi. Öyle ki bu vadi, çok güzel kuş türlerinin üreme yeri. Bu kuş türlerinin bazıları göçmen olmaları hasebiyle bölgede sadece yılın belli mevsimlerinde görülebiliyor."
  • Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

     

    Maşeni, vadide çok sayıda yabani canlı türü olduğuna özellikle sonbahar mevsiminden sonra bunların görülebildiğine işaret etti.

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