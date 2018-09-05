Polis, Esenyurt'ta operasyon düzenledi

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Umman’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen işadamı A.A.H.’yi kaçırarak gasp yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Havalimanı’nda A.A.H.’yi karşılayan aracın A.B. isimli bir kişinin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.

SURİYELİ ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Esenyurt’ta çete üyelerinin 2 ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İşadamı A.A.H.’yi kaçırarak gasp eden Suriye uyruklu O.H., M.H., M.B., M.D. ve K.E. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1400 Dolar, 2960 lira, 5 adet cep telefonu, 2 adet yüzük, A.A.H.’ye ait pasaport ve kimlik ile olayda kullanılan delici aletler ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan M.D. yaşı küçük olduğu için adli kontrol ile serbest bırakılırken, O.H., M.H., M.B. ve K.E. tutuklandı.

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