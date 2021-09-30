Navigasyona uydu takla attı! 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, saat 19.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi. Osman Karaoğlan, 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Sokaktaki merdivenleri fark edemeyen Osman Karaoğlan'ın kullandığı otomobil, taklalar atarak duvara çarptı. Karaoğlan şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaşadıklarını anlatan sürücü Osman Karaoğlan, "Üst sokaktan gelirken navigasyon bana sağa dönüş gösterdi. Yani burayı yol olarak gösterdi. Ben de sağa döndüm. Döndükten sonra merdivenli bir yol görüyorsunuz zaten burası. Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım. En son duvara çarpıp durdum. Aracın içinde kafamı korudum bir şey olmasın diye. Sonra camdan çıkmaya çalıştım kendi başıma. Allah'a şükür burnum kanamadan çıktım. Ama sokak olarak gözüküyordu. Herhangi bir girilmez ibaresi de yok" dedi.