Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Temponun düşük olduğu mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı.

Konuk ekipte ikinci yarı oyuna dahil olan hücum oyuncuları, Adana Demirspor’un üst üste pozisyonlar bulmasını sağladı. 79. dakikada N’Diaye’nin golüyle 1-0 öne geçen Adana ekibine, ev sahibi 90. dakikada Kayode’nin attığı golle yanıt verdi. Müsabakanın geri kalan dakikalarında başka gol olmazken, iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.



Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 39’a yükseltirken, 4 maç sonra puan alan Ümraniyespor'un puanı ise 15 oldu.



Ümraniyespor önümüzdeki hafta Trabzonspor’a konuk olacak.

SİYAH FORMAYLA SAHAYA ÇIKTILAR

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde etkilenen illerden olan Adana temsilcisi Adana Demirspor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile Adana tribünlerinin sevilen isimlerinden Yahya Coşan ve mavi-laciverte gönül vermiş taraftarlar anısına sahaya siyah forma ile çıktı.