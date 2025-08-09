Ümraniyespor: 2 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor sahasında Manisa FK'yı ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-1 yendi.
Karşılaşmayı, İstanbul Valisi Davut Gül yerinde takip etti. Vali Gül, kale arkasındaki "Free Palestine" pankartına ilişkin yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal hesabından paylaşımda bulunarak "Teşekkürler Ümraniyespor" ifadesini kullandı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Harun Reşit Güngör
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Dk. 72 Batuhan Çelik), Djokanovic (Dk. 67 Serkan Göksu), Emre Kaplan (Dk. 72 Emre Turap Bülbül), Benny, Bardhi, Soukou
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Ada İbik, Umut Erdem (Dk. 87 Yunus Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 59 Osman Kahraman), Muhammed Kiprit (Dk. 77 Bartu Göçmen), Lindseth, Adekanye, Diony
Goller: Dk. 45+6 Oğuz Yıldırım, Dk. 78 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Diony (Manisa FK)
Kırmızı kart: Soukou (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Cissokho, Dk. 28 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 83 Adekanye (Manisa FK), Dk. 60 Mustafa Eser (Eminevim Ümraniyespor)