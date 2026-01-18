Ümraniyespor: 5 - Serik Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor ile Serik Belediyespor, kozlarını paylaştı. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 3, 21 (p) ve 31. dakikalarda Barış Ekincier, 68'de Engjell Hoti ve 89. dakikada Cebio Soukou attı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Hatayspor'a konuk olacak. Serik Belediyespor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.