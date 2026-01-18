Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Serik Belediyespor Ümraniyespor: 5 - Serik Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 5 - Serik Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, evinde Serik Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Barış Ekincier (3), Engjell Hoti ve Cebio Soukou'nun golleriyle iki maç sonra galibiyete ulaşan Ümraniyespor, puanını 24'e çıkardı. Serik Belediyespor ise haftayı 26 puanla bitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 21:00 Güncelleme: 18.01.2026 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümraniyespor, Barış Ekincier'le farka gitti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor ile Serik Belediyespor, kozlarını paylaştı. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 3, 21 (p) ve 31. dakikalarda Barış Ekincier, 68'de Engjell Hoti ve 89. dakikada Cebio Soukou attı.

        Bu sonuçla birlikte iki maç sonra kazanan Ümraniyespor, puanını 24'e yükseltti. Serik Belediyespor ise 26 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Hatayspor'a konuk olacak. Serik Belediyespor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşiyle tartışan baba, 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

        Eşiyle tartışan baba, 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı