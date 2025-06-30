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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor, Batuhan Çelik'i yeniden kiraladı - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor, Batuhan Çelik'i yeniden kiraladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, RAMS Başakşehir'den Batuhan Çelik'i yeniden kiraladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:31 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:31
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        Ümraniyespor, Batuhan Çelik'i yeniden kiraladı!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, RAMS Başakşehir'den Batuhan Çelik'i yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Batuhan Çelik'in 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda RAMS Başakşehir ile anlaşmaya varılmıştır. Yeni sezonda da aynı inanç, aynı aidiyet ve aynı tutkuyla mücadeleye devam." ifadeleri kullanıldı.

        Batuhan Çelik, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Ümraniyespor'da 24 maçta 3 gol kaydetti.

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