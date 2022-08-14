DHA

Spor Toto Süper Lig´in 2´nci haftasında HangiKredi Ümraniyespor, Fraport TAV Antalyaspor´u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu´nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Antalyaspor´a galibiyeti getiren golü 60´ıncı dakikada Wright kaydetti.

10´uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bünyamin´in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11´inci dakikada Geraldo´nun pasıyla savunma arkasına sarkan Avounou´nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Boffin açıyı iyi kapattı.

34´üncü dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Mrsic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Bettaieb, Kudryashov'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Bettaieb, Boffin´i de geçmek istedi ancak tecrübeli kaleci son anda topun sahibi oldu.

41´inci dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Ndao´nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

60´ıncı dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Bünyamin ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Wright´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

84´üncü dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında del Valle ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Metehan´ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor deplasmanda Ümraniyespor´u 1-0 mağlup etti.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat Altan

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı - Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Sackey), Geraldo (Dk. 68 Gheorghe), Mrsic (Dk. 68 Gagnidze), Avounou, Onur Ayık (Dk. 68 del Valle), Bettaieb (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 85 Veysel Sarı), Soner Aydoğdu (Dk. 76 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 61 Larsson), Adriano, Ghacha (Dk. 61 Sinan Gümüş), Wright (Dk. 76 Freddy)

GOL: Dk. 60 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Geraldo (HangiKredi Ümraniyespor) - Soner Aydoğdu, Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)