Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Zivkovic'in son olarak forma giydiği Slovenya ekibi Aluminij'de 33 maçta 15 gol attığı aktarıldı.
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