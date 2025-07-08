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        Haberler Magazin Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un kızı Melek Bal Ertuğrul yine olay çıkardı - Magazin haberleri

        Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un kızı yine olay çıkardı

        Daha önce madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un kızı Melek Bal Ertuğrul, yine olay çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 10:32 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:32
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        Yine olay çıkardı
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        Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda 20 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un kriz geçirdiği anlarda kendisini odasına kilitlediğini ve bu süreçte eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte zor bir dönemden geçtiklerini duyurmuştu.

        Oktay Ertuğrul ve Umut Akyürek
        Oktay Ertuğrul ve Umut Akyürek

        Umut Akyürek, kızının yasaklı madde kullandığını ve bu durumun psikolojik sorunlara yol açtığını açıklayarak, kriz anlarında bilinçsiz davranışlar sergilediğini belirtmişti.

        Melek Bal Ertuğrul
        Melek Bal Ertuğrul
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        Sonrasında kızı Melek Bal Ertuğrul'un tedavi görmeye başladığını duyuran Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul, Melek Bal Ertuğrul’un durumu hakkında yaptığı açıklamada; "Yavrumuz Allah’a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi" ifadelerini kullanmıştı.

        Ancak ünlü çiftin kızı yine olay çıkardı. Melek Bal Ertuğrul, bulunduğu paylaşımlarda birkaç gündür sokakta olduğunu, kafelerde ve otobüslerde vakit geçirdiğini söyleyince takipçileri, evine dönmesi için ısrar etti.

        Evine dönen genç kız, odasını bıraktığı gibi bulamadığı gerekçesiyle olay çıkardı, yaşanan arbedede elinden hafif yaralandı. Eve polis ve ambulans çağrıldı.

        "KENDİSİNE YA DA BİZE ZARAR VEREBİLİR"

        Melek Bal Ertuğrul, ailesinin kendisini akıl hastanesine kapatmaya çalıştığını öne sürerken, Oktay Ertuğrul, kızının yeniden madde kullanmaya başladığını söyledi.

        Oktay Ertuğrul; "Maddeye tekrar başladı. Muhtemelen bu kez farklı bir madde kullandı. Algısı kayıptı o paylaşımları yazdığı sırada... Ben kendisine, 'Tekrar hastane sürecine geçebiliriz' dedim, tepki gösterdi. Daha önce Liman Ayık Yaşam Derneği’nde şifa bulmuştu. Şimdi oraya da, hastaneye de gitmiyor. Kendisine, bize veya dışarıda birisine zarar verebilir. O akşam da bir kriz yaşadık. Polis, bir şey yapamadı. Nasihat verip kapıdan döndüler. Mahkemeye başvurmamız gerekiyormuş" dedi.

        "ACININ EN BÜYÜĞÜNÜ BENİM ÇOCUĞUM ÇEKİYOR"

        Oktay Ertuğrul, yalnızca kendi çocuğu için değil, başka gençler için de mücadele ettiğini dile getirdi: "Melek Bal, benim evladım. Ben çocuğumla değil, maddeyle mücadele ediyorum. Acının en büyüğünü benim çocuğum çekiyor. Melek Bal’ın bize yazdıklarını unutuyoruz, karşılık bile vermiyoruz. Çünkü onlar maddenin yaptırdığı şeyler. Biz birçok gence de yardım eli uzattık bu süreçte" ifadelerini kullandı.

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        #Melek Bal Ertuğrul
        #umut akyürek
        #Oktay Ertuğrul
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